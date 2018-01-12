В Одесской городской инфекционной больнице находятся 87 больных корью. Из них 58 - дети (17)

2018.01.13 (17)2018.01.12 (131) →
- Названа область, в которую еще не добралась корь в 2018 году : 7 днів Ужгородськi 11:06
- Омбудсмен обратилась к Супрун из-за вспышки заболевания детей корью : Times.com.ua 10:53
- В Черновицкой области зафиксировали почти 500 случаев заболевания корью : ГолосUA 10:35
- Вспышка кори: в детских поликлиниках Одессы готовы делать прививки в субботу и воскресенье : Думская.net 10:33
- В Запорожской области закупят вакцину от кори для медиков : 061.ua Запорожье 10:01
- В Черновицкой области корь поразила почти 500 человек : the Экономист 09:30
- Вспышка кори отправила на каникулы целый город : UA-Reporter.com 08:44
- Корь в Украине: что происходит и как уберечься от инфекции Дарья Нинько : Realist.online 08:35
- На Буковине полтысячи больных корью : Passage.com.ua 07:31
- На Буковине полтысячи больных корью : Николаевские Известия 06:49
- В Харьковской области похвастались статистикой по кори : Вести.ua 05:45
- Корь в Украине: в Минздраве опубликовали советы, как уберечься от болезни : Media House 01:07
- Названа область, в которую еще не добралась корь в 2018 году : Data.ua 01:02
- Названа область, в которую еще не добралась корь в 2018 году : Телеканал новин "24" 01:00
- Одесские поликлиники будут работать по выходным, чтобы побороть неблагополучную ситуацию с корью : Избирком.org.ua 00:53
- Если ребенок контактировал с больным корью: Супрун дала совет родителям : Антикор.com.ua 00:10
- В Черновицкой области корью заболели более 450 человек : Четверта Влада 00:05