В Одесской городской инфекционной больнице находятся 87 больных корью. Из них 58 - дети (17)

УСБН Одесса 2018.01.12 20:20

Мэрия обнародовала статистику заболеваемости корью в Одессе. За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 15 пациентов с диагнозом корь. Среди них 10 детей. Всего из заболевших в прошлом году 744 одесситов 93,8% ни разу не были привиты от кори. Причиной ситуации с ростом заболеваемости корью в мэрии называют "накопление значительного количества не привитого от кори населения.