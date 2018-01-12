В Чехии стартуют выборы президента (96)

Мост Днепр 2018.01.12 11:38

Сегодня, 12 января в Чехии начинается первый тур выборов президента страны. Голосование продлится 12 и 13 января, передает Европейская правда. В пятницу избирательные участки будут работать с 14:00 до 22:00 по местному времени, а в субботу проголосовать можно будет с 08:00 до 14:00. Ожидается, что предварительные итоги будут обнародованы в субботу вечером. На пост президента претендуют девять кандидатов, но основная борьба

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