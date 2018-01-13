В Крыму оккупант развернул ракетно-зенитные комплексы для "защиты от Украины" (65)

ТСН.ua 2018.01.13 12:14

Боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" заступили на дежурство по пво на мысе Фиолент под Севастополем, что в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщают "РИА Новости. Командующий армией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов вручил соответствующий приказ командиру зенитно-ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Боевые расчеты выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки,

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