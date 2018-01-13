Суд продлил СИЗО для Ефремова еще на два месяца (19)

the Экономист 2018.01.13 09:30

12 января Старобельский районный суд Луганской области продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому в госизмене экс- председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову - Радио Свобода. Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА; в пособничестве в захвате Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной