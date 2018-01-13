Суд продлил СИЗО для Ефремова еще на два месяца (19)

2018.01.13 (19)2018.01.12 (68) →
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- Ефремов останется под стражей ещё на 60 суток : Реальная газета 09:35
- Суд продлил СИЗО для Ефремова еще на два месяца : the Экономист 09:30
- Стало известно на сколько суд продлил арест Ефремову : УСБН Одесса 08:19
- Стало известно на сколько суд продлил арест Ефремову : УСБН Суми 07:49
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- Стало известно на сколько суд продлил арест Ефремову : УСБН Івано-Франківськ 07:16
- Стало известно на сколько суд продлил арест Ефремову : УСБН Вінниця 07:16
- Стало известно на сколько суд продлил арест Ефремову : УСБН Житомир 07:16
- Стало известно на сколько суд продлил арест Ефремову : УСБН Запоріжжя 07:13
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- Ефремову продлили арест на два месяца : Вибори в Україні та світі 02:46
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- Бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александра Ефремов луганский суд оставил за решеткой : УБОП.info 01:59
- Суд оставил Ефремова за решеткой до 12 марта : IPress.ua 00:36
- Ефремову продлен арест до 12 марта : Vector News 00:17
- Экс-регионала Ефремова оставили за решеткой еще на два месяца - решение суда : УкропNews.com 00:15
- Ефремову продлили арест на два месяца : Четверта Влада 00:05
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