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Фокус: Украина

Суд продлил СИЗО для Ефремова еще на два месяца (19)

the Экономист 2018.01.13 09:30
12 января Старобельский районный суд Луганской области продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому в госизмене экс- председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову - Радио Свобода. Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА; в пособничестве в захвате Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной
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2018.01.13 (19)

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