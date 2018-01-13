Пророссийский кандидат Земан лидирует на выборах президента Чехии (121)

Местные вести 2018.01.13 19:14

В 14:00 по местному времени в Чехии после закрытия всех избирательных участков начался подсчет голосов в первом туре президентских выборов. Как сообщает агентство AFP, по предварительным подсчетам голосов лидирует пророссийский кандидат Милош Земан. Официальный результат подсчета голосов ожидается не раньше вторника. Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует на выборах главы государства с 43,31% голосов избирателей, приводит в субботу первые данные

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