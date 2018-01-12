Трамп утверждает, что не говорил о мигрантах из "грязных дыр" (35)

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- Сдам не дорогую, но хорошую комнату в общежитии : Городской портал 10:44
- Трампу пригрозили импичментом из-за мигрантов : UA.news 10:44
- Представители 54 африканских стран потребовали извинений Трампа : Телеграф.com.ua 09:43
- Конгрессмен Грин заявил, что внесет резолюцию об импичменте Трампа за слова президента США о "грязных дырах" : Гордон 09:35
- 54 африканских страны потребовали от Трампа извинений за оскорбление : ПрессОрг24 09:31
- 54 африканских страны потребовали от Трампа извинений за оскорбление : Українські національні новини 09:17
- Посол США в Панаме подал в отставку из-за Трампа : Власти.нет 08:46
- Трампу грозит импичмент после "резкого" высказывании о мигрантах : УРА-Информ 08:00
- Трампу грозит импичмент после "резкого" высказывании о мигрантах : LikeNews 07:58
- Посол США в Панаме подал в отставку после скандального заявления Трампа : Телеграф.com.ua 07:43
- Посол США в Панаме уволился после слов Трампа о мигрантах : Passage.com.ua 07:31
- Посол США в Панаме ушел в отставку из-за высказываний Трампа : Noocrat 07:21
- В ООН обратились к странам с призывом приютить 277 тысяч беженцев : "Наша газета" (Луганск) 07:08
- Посол США в Панаме уволился из-за слов Трампа о мигрантах : В Кулаке 07:06
- Слова Трампа о мигрантах: конгрессмен Грин намерен поставить на голосование резолюцию об импичменте президенту США - подробности : Украинская Служба 1492 07:02
- 54 африканских страны потребовали от Трампа извинений за оскорбление : УСБН Черкаси 06:21
- В ООН обратились к странам с призывом приютить 277 тысяч беженцев : Vector News 06:17
- МИД Кубы назвал высказывания Трампа о мигрантах грубыми и расистскими : Українські національні новини 06:17
- Адміністрація Трампа бере курс на розширення ядерного потенціалу США : Vector News 06:17
- 54 африканских страны потребовали от Трампа извинений за оскорбление : УСБН Вінниця 06:16
- МИД Кубы назвал высказывания Трампа о мигрантах грубыми и расистскими : ПрессОрг24 06:16
- 54 африканских страны потребовали от Трампа извинений за оскорбление : УСБН Івано-Франківськ 06:15
- 54 африканских страны потребовали от Трампа извинений за оскорбление : УСБН Запоріжжя 06:14
- В ООН обратились к странам с призывом приютить 277 тысяч беженцев : ЛІГАБізнесІнформ 06:08
- 54 африканских страны потребовали от Трампа извинений за оскорбление : УСБН Суми 05:49
- 54 африканских страны потребовали от Трампа извинений за оскорбление : Europe.newsru.ua 05:12
- "Мигранты из грязных дыр": Трамп спровоцировал громкий международный скандал : Вибори в Україні та світі 03:17
- Посол США в Панаме подал в отставку после заявления Трампа о мигрантах : Инфолайн 02:45
- В Конгрессе США раздумывают над импичментом Трампу : Слово і Діло 02:44
- Посол США в Панаме подал в отставку после заявления Трампа о мигрантах : Українські національні новини 01:32
- Посол США в Панаме подал в отставку после заявления Трампа о мигрантах : ПрессОрг24 01:31
- Посол США в Панаме уволился после слов Трампа о мигрантах : Noocrat 01:21
- Посол США в Панаме уволился из-за "грязных дыр" Трампа : ТСН.ua 01:14
- Посол США в Панаме подал в отставку после провокативного заявления Трампа о мигрантах : Українські Новини 00:45
- Трампу могут объявить импичмент : Hronika.info 00:43
- Посол США в Панаме уволился после скандального заявления Трампа о мигрантах : Arena.press 00:12
- После упоминания Трампом мигрантов из "грязных дыр" должность оставит посол США в Панаме : Гордон 00:05