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Трамп утверждает, что не говорил о мигрантах из "грязных дыр"

Трамп утверждает, что не говорил о мигрантах из "грязных дыр" (35)

DailyUA 2018.01.12 18:24
Президент США Дональд Трамп отрицает, что называл Гаити, Сальвадор и африканские страны "грязными дырами". Об этом он написал в своем Twitter. Глава Белого дома заявил, что обсуждал с конгрессменами двухпартийное соглашение о защите мигрантов из Гаити, Сальвадора и африканских стран. "Язык, используемый мной на собрании по DACA (программа "Отложенные действия для прибывающих детей"), был жестким, но это не был используемый
ДОНАЛЬД, ГАИТИ, МИГРАНТ, АФРИКА, ДЫРА, САЛЬВАДОР, США, Норвегия
2018.01.13 (35)

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