Трамп утверждает, что не говорил о мигрантах из "грязных дыр" (35)

DailyUA 2018.01.12 18:24

Президент США Дональд Трамп отрицает, что называл Гаити, Сальвадор и африканские страны "грязными дырами". Об этом он написал в своем Twitter. Глава Белого дома заявил, что обсуждал с конгрессменами двухпартийное соглашение о защите мигрантов из Гаити, Сальвадора и африканских стран. "Язык, используемый мной на собрании по DACA (программа "Отложенные действия для прибывающих детей"), был жестким, но это не был используемый