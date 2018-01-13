Британка возглавила набсовет "Нафтогаза" (10)

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- Британка возглавила набсовет "Нафтогаза" : Антирейд 10:10
- Нафтогаз сообщил об избрании Клэр Споттисвуд главой набсовета компании : Passage.com.ua 07:31
- Набсовет "Нафтогаза" возглавила британка Клэр Споттисвуд : В Кулаке 05:06
- Наблюдательный совет "Нафтогаза" возглавила британка : НикВести 03:14
- "Нафтогаз" сообщил об избрании Клэр Споттисвуд главой набсовета компании : Vector News 02:16
- Председателем наблюдательного совета "Нафтогаза" была избрана Клэр Споттисвуд (Британия). ФОТО : УБОП.info 01:59
- "Нафтогаз" сообщил об избрании Клэр Споттисвуд главой набсовета компании : РБК-Україна 00:41
- Главой набсовета "Нафтогаза" стала британка Клэр Споттисвуд : ЭлектроВести 00:31
- Набсовет Нафтогаза возглавила англичанка : POLITOTA.com.ua 00:28
- Главой Набсовета "Нафтогаза" избрана британка Клэр Споттисвуд : Energy. Нефть и газ 00:20