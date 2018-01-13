Британка возглавила набсовет "Нафтогаза" (10)

Антирейд 2018.01.13 10:10

13.01.2018-10:00/ /от Roman Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" возглавила Клэр Споттисвуд. Как сообщает пресс-служба компании, на первом заседании нового состава наблюдательного совета "Нафтогаза", которое состоялось 22 декабря 2017 года, председателем набсовета была избрана Клэр Споттисвуд. Должность заместителя председателя наблюдательного совета продолжает занимать Владимир Демчишин, который выполняет эти полномочия с 18 апреля 2017 года.