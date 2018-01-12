В Укравтодоре обнародовали перечень дорог, которые отремонтируют в 2018 году (17)

2018.01.13 (17)2018.01.12 (75) →
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- Грядут масштабные ремонты на дорогах: где будет перекрыто движение : УСБН Суми 07:49
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- Укравтодор назвал приоритеты ремонта дорог в 2018 году : РИА Мелитополь 07:37
- Грядут масштабные ремонты на дорогах: где будет перекрыто движение : УСБН Черкаси 07:21
- Грядут масштабные ремонты на дорогах: где будет перекрыто движение : УСБН Житомир 07:16
- Грядут масштабные ремонты на дорогах: где будет перекрыто движение : УСБН Вінниця 07:16
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- Грядут масштабные ремонты на дорогах: где будет перекрыто движение : УСБН Івано-Франківськ 07:15
- Грядут масштабные ремонты на дорогах: где будет перекрыто движение : УСБН Запоріжжя 07:13
- Грядут масштабные ремонты на дорогах: где будет перекрыто движение : Новини онлайн 24 06:39
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- Грядут масштабные ремонты на дорогах: где будет перекрыто движение : Politeka 05:40
- Какие дороги отремонтируют в Украине: Укравтодор поделился планами на 2018 год : Arena.press 05:11
- Какие дороги отремонтируют в Украине: Укравтодор поделился планами на 2018 год : Сегодня.ua 04:42
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- "Укравтодор" планирует отремонтировать основные дороги в Украине : В Кулаке 01:06
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