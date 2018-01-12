В Укравтодоре обнародовали перечень дорог, которые отремонтируют в 2018 году (17)

МариоНетки.net 2018.01.12 18:00

By admin on 12.01.2018 Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует провести ремонт основных дорожных коридоров государственного значения. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора. Согласно Программе ремонта дорог 2018 года, Укравтодор продолжит работы на основных коридорах: Gо Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31. Особое внимание будет уделено дорогам на Востоке страны: Р-46 Харьков -