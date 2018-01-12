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Фокус: Украина

Гройсман убежден, что Парасюка нужно лишить неприкосновенности (11)

Vector News 2018.01.12 20:17
Гройсман убежден, что Парасюка нужно лишить неприкосновенности Премьер-министр Украины Владимир Гройсман осуждает поведение народного депутата Владимира Парасюка и считает, что его надо лишить неприкосновенности и привлечь к ответственности. Такое мнение он высказал на встрече с ветеранами предприятия "Азовсталь" в рамках рабочей поездки в г. Мариуполь, отвечая на вопрос граждан о том, почему Парасюк и до сих пор является народным депутатом, сообщает .
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2018.01.13 (11)

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