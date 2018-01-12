Взятка агенту НАБУ $500 тысяч: названа фамилия депутата Одесского облсовета (66)

2018.01.13 (66)2018.01.12 (148) →
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- Подозреваемый во взятке одесский депутат Бабенко сбежал от НАБУ : Факты и комментарии 10:34
- Депутат Одесского облсовета Бабенко отвергает обвинения в свой адрес по подозрению в попытке подкупа детектива НАБУ : Пушкинская.net 10:32
- Предложивший НАБУ взятку в $500 тысяч депутат сбежал, - ГПУ : Prioritet.org 10:31
- Бежал через окно: стали известны подробности задержания депутата от БПП : Prioritet.org 10:31
- Депутат Одесского облсовета предложил НАБУ взятку 0,5 миллиона долларов : Одесская жизнь 10:19
- Одесский депутат, проходящий по делу о взятке в полмиллиона долларов, сбежал от спецназа НАБУ через окно : Николаевский центр журналистских расследований 10:14
- От НАБУ сбежал депутат-взяточник из Одесского облсовета : News24UA 10:11
- Депутат, который предлагал взятку НАБУ, сбежал : В Кулаке 10:06
- Скрылся от следствия депутат Одесского облсовета, предлагавший детективу НАБУ $500 тысяч : Центр журналистских расследований 09:48
- Прокуратура ищет депутата, который предлагал детективу НАБУ $500 тысяч взятки : Страна.ua 09:46
- Депутат Одесского облсовета предложил сотруднику НАБУ $500 тыс. взятки : Грім-Інфо 09:42
- Подозреваемый во взятке одесский депутат сбежал от спецназа НАБУ : Arena.press 09:12
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- Бежал через окно: стали известны подробности задержания депутата от БПП : Elise Journal 08:32
- Депутат-взяточник выпрыгнул в окно во время задержания НАБУ : Телеграф.com.ua 08:13
- СМИ: Подозреваемый во взятке одесский депутат сбежал от спецназа НАБУ через окно : Arena.press 08:12
- Подозреваемый во взятке одесский депутат сбежал от спецназа НАБУ : 112.ua 08:02
- ГПУ: Депутат, который предлагал $500 тыс взятки НАБУ, сбежал : РИА Мелитополь 07:37
- Продолжается поиск депутата, предлагавшего взятку детективу НАБУ, - ГПУ : Passage.com.ua 07:31
- НАБУ: депутат Одесского облсовета пытался дать детективу $ 500 тыс : OstanniPodii.com 07:23
- Три администрации - один сборник тактических схем. Войны Америки: все больше и больше того же самого? : Око Планеты 07:21
- Подозреваемый во взятке детективу НАБУ: "Пидозру" никто не вручал : Noocrat 07:21
- ГПУ разыскивает Одесского чиновника, предлагавшего взятку в $500 тысяч : Noocrat 07:21
- Предложивший взятку детективу НАБУ одесский депутат сбежал - ГПУ : Noocrat 07:21
- В Одессе разыскивают депутата, которого подозревают во взяточничестве : Вибори в Україні та світі 07:17
- Подозреваемый во взятке детективу НАБУ: "Пидозру" никто не вручал : Vector News 06:17
- В Одессе разыскивают депутата, подозреваемого в попытке дать взятку детективу НАБУ : УСБН Суми 05:49
- В Одессе разыскивают депутата, подозреваемого в попытке дать взятку детективу НАБУ : УСБН Черкаси 05:21
- В Одессе разыскивают депутата, подозреваемого в попытке дать взятку детективу НАБУ : УСБН Вінниця 05:16
- В Одессе разыскивают депутата, подозреваемого в попытке дать взятку детективу НАБУ : УСБН Івано-Франківськ 05:16
- В Одессе разыскивают депутата, подозреваемого в попытке дать взятку детективу НАБУ : УСБН Запоріжжя 05:13
- В зоне АТО сепаратисты четыре раза обстреляли позиции ВСУ : УСБН Запоріжжя 04:14
- Депутат, который предлагал $500 тысяч взятки НАБУ, сбежал : НикВести 04:14
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- Подозреваемый во взятке детективу НАБУ: "Пидозру" никто не вручал : Экономика.com.ua 03:31
- Депутат Одесского облсовета предлагал взятку в 500 тысяч долларов чиновнику НАБУ : Вибори в Україні та світі 03:17
- INSIDER назвал имя депутата, который пытался дать взятку детектива НАБУ в сумме полмиллиона долларов : Vector News 03:16
- Подозреваемый во взятке детективу НАБУ: "Пидозру" никто не вручал : "Наша газета" (Луганск) 03:09
- Подозреваемый во взятке детективу НАБУ: "Пидозру" никто не вручал : ЛІГАБізнесІнформ 02:37
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- Депутат, предлагавший $ 500 тыс. детективу НАБУ, сбежал от спецназа через окно : Новости N 02:15
- Депутат Одесского облсовета предлагал взятку детективу НАБУ : НикВести 02:14
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- Предложивший взятку детективу НАБУ одесский депутат сбежал - ГПУ : Зеркало недели. Украина 02:14
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- Вот это попал: депутат предлагал полмиллиона долларов сотруднику НАБУ : Znaj.ua 01:47
- ГПУ продолжает поиск депутата, которому объявлено подозрение за попытку дать взятку 500 тысяч у.е. сотруднику НАБУ : УкропNews.com 01:45
- Одесский депутат, проходящий по делу о взятке в $500 тыс., сбежал от спецназа НАБУ через окно - СМИ : Гордон 01:35
- Взятка детективу НАБУ: подозреваемый одесский депутат исчез - СМИ : Noocrat 01:22