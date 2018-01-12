Вы только посмотрите что нашли: СБУ провела обыски у "охраны" Запорожской УПЦ МП (8)

2018.01.13 (8)2018.01.12 (43) →
- В Запорожье общественная организация хранила медали "патриот России", оружие и антиукраинскую литературу : Informator.media 11:06
- Обыски у членов пророссийской организации в Запорожье: появились подробности (ВИДЕО) : Новости Ю 10:20
- СБУ провела обыски у "охранников" Запорожской епархии УПЦ МП (фото, видео) : КНК Медиа 09:54
- В Запорожье у активистов Московского патриархата нашли автоматы и патроны : Власти.нет 08:46
- Обнародовано видео с обыска в "Радомире" : РИА Мелитополь 06:37
- СБУ провела обыски у "охранников" Запорожской епархии УПЦ МП : НикВести 06:14
- В ходе обыска у пророссийской общественной организации нашли оружие : ВместеZP.org 01:07
- СБУ нагрянула в "боевое крыло" УПЦ МП в Запорожье : Новости Краматорска 00:44