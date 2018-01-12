Вы только посмотрите что нашли: СБУ провела обыски у "охраны" Запорожской УПЦ МП (8)

ТехноСотня 2018.01.12 23:03

СБУ провела обыски у представителей организации "Союз православный Радомир", которые оказывали... СБУ провела обыски у представителей организации "Союз православный Радомир", которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП, где разгорелся скандал с отпеванием ребенка. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ведомства, передает technosotnya.com ссылаясь на УП Во время обысков, проведенных 11 января, оперативники спецслужбы изъяли