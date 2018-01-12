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Фокус: Украина

Реформы в Украине. Порошенко назвал задачи на 2018 год (11)

РИА Новости Украина 2018.01.12 21:38
По словам президента, не терять темпы фундаментальных изменений - задача номер один для Украины: "В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны". Украинское фото КИЕВ, 12 янв - РИА Новости Украина. Украинское фото Зарубежные визиты Порошенко: количество и качествоПрезидент Петр Порошенко заявил, что продолжит активное реформирование Украины в 2018 году. "В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны.
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2018.01.13 (11)

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