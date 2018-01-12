Реформы в Украине. Порошенко назвал задачи на 2018 год (11)

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- Порошенко назвал главные реформы 2018 года : Источник.info 10:49
- Порошенко назвал приоритетные реформы 2018 года : Шиповник.ua 09:43
- Реформы-2018: что готовят власти для украинцев : УСБН Черкаси 08:21
- Реформы-2018: что готовят власти для украинцев : УСБН Одесса 08:19
- Реформы-2018: что готовят власти для украинцев : УСБН Вінниця 08:16
- Реформы-2018: что готовят власти для украинцев : УСБН Івано-Франківськ 08:15
- Реформы-2018: что готовят власти для украинцев : УСБН Запоріжжя 08:13
- Порошенко назвал приоритетные реформы в Украине на 2018 год : Noocrat 07:22
- Евросоюз ответил на требование Трампа по ядерной сделке с Ираном : Noocrat 07:22
- Порошенко назвал приоритетные законы - Реформы в Украине : ТелеБудка 06:52
- Порошенко назвал приоритетные реформы 2018 года : Novosti.UA 01:21
- Порошенко рассказал, что будет делать с Украиной : Gazeta.ua 00:05