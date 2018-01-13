В ДТП в пригороде Праги три человека погибли, 45 получили ранения (23)

НикВести 2018.01.13 06:14

По меньшей мере три человека погибли и 45 получили ранения после того, как пассажирский автобус столкнулся с автомобилем в пригороде столицы Чехии Праги. Об этом сообщает Express. По словам пресс-секретаря полиции Моники Шиндловой, в результате столкновения погибли водитель автомобиля и двое человек в автобусе. Несколько раненых пассажиров оказались в ловушке внутри автобуса, который врезался в дерево после столкновения.