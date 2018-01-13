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Фокус: Украина

Украинские ученые начали печатать протезы на 3D-принтере (28)

Національний Промисловий Портал 2018.01.13 02:14
Автор: Виталий Царев - Поделиться Твиттнуты чирикать У Сумському державному університеті зробили протез кисті на 3D-принтері Винахід здатен реагувати на імпульси центральної нервової системи, але 3D- протез потребує вдосконалення механічних можливостей.
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2018.01.13 (28)

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