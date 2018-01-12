США внесли "ВКонтакте" в черный список крупнейших пиратских ресурсов (53)

Антикор.com.ua 2018.01.13 20:10

США внесли "ВКонтакте" в черный список крупнейших пиратских ресурсов Министерство торговли США вновь внесло российскую социальную сеть "ВКонтакте" в черный список пиратских ресурсов. В документе, обнародованном Министерством торговли США, собраны крупнейшие мировые ресурсы, которые, по мнению американской стороны, нарушают права интеллектуальной собственности, - сообщает Интерфакс. При этом "ВКонтакте" оказывается в списке не в первый раз. Среди других

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