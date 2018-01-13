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Фильм о легендарных защитниках Донецкого аэропорта "Киборги" подадут на "Оскар" от Украины

Фильм о легендарных защитниках Донецкого аэропорта "Киборги" подадут на "Оскар" от Украины (70)

УкропNews.com 2018.01.13 15:16
По словам создателя картины Ахтема Сеитаблаева, все будет зависеть от членов украинского оскаровского комитета. Кроме того стало известно, что ранее претендовавшая на "Оскар" украинская картина "Уровень черного" не попала в шорт-лист, передает "УКРОПНЬЮС". На сегодняшний день "Киборги" установили не один рекорд по кассовым сборам с начала проката, картина о защитниках Донецкого аэропорта не оставила равнодушными ни одного зрителя.
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