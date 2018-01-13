ЦРУ подозревает военных хакеров России в кибератаке на Украину - WP (161)

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- WP: За атакой вируса NotPetya может стоять бывшее ГРУ : УСБН Івано-Франківськ 20:16
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- WP: За атакой вируса NotPetya может стоять бывшее ГРУ : УСБН Вінниця 20:16
- WP: За атакой вируса NotPetya может стоять бывшее ГРУ : УСБН Запоріжжя 20:14
- WP: За атакой вируса NotPetya может стоять бывшее ГРУ : Europe.newsru.ua 20:13
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- За атакой вируса Petya в Украине стоят российские военные, - The Washington Post : Arena.press 15:11
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