ЦРУ подозревает военных хакеров России в кибератаке на Украину - WP (161)

Зеркало недели. Украина 2018.01.13 14:14

В американской разведке с высокой долей вероятности уверены в том, что вирус NotPetya был создан военной разведкой России. ЦРУ подозревает военных хакеров России в организации кибератаки вирусом NotPetya ╘ Haaretz Военные хакеры из России в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророссийскими боевиками, пишет The Washigton Post со ссылкой на отчет