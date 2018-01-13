ВВС Чили: под патронажем Запада (62)

Novorus.info 2018.01.13 18:15

На фоне прихода к власти правых сил мало кто обратил внимание на то, что Военно-воздушные силы Чили играют важную роль не только в обеспечении интересов местной олигархии, но и, по существу, подчинены военному командованию НАТО.

ГРАНАТ, САЛОН, КРОВОТЕЧЕНИЕ, ЖЕНА, МУЖЧИНА, РУЛЬ, Людвик, Запорожье, Украина