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Фокус: Украина

ВВС Чили: под патронажем Запада (62)

Novorus.info 2018.01.13 18:15
На фоне прихода к власти правых сил мало кто обратил внимание на то, что Военно-воздушные силы Чили играют важную роль не только в обеспечении интересов местной олигархии, но и, по существу, подчинены военному командованию НАТО.
ГРАНАТ, САЛОН, КРОВОТЕЧЕНИЕ, ЖЕНА, МУЖЧИНА, РУЛЬ, Людвик, Запорожье, Украина
2018.01.13 (62)

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