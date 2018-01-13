В обход "ДНР". Завершено строительство газопровода в Авдеевку (61)

АСН.in.ua 2018.01.13 21:12

Новый газопровод, который подвели к Авдеевке в обход временно оккупированных территорий, полностью готов к испытаниям. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский. "Проверять газопровод в Авдеевку будут специалисты технадзора и гоструда. Сегодня в новый газопровод начали закачивать специальный ингредиент для проверки качества швов сваривания.

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