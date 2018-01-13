Президент Украины усилил защиту прав детей без родительской опеки и сирот (87)

Контракты.ua 2018.01.13 15:37

В Украине усилили защиту прав детей-сирот. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа. Об этом в субботу, 13 января, сообщает пресс-служба главы государства. Указано, что президент издал соответствующий документ с целью обеспечения соблюдения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных