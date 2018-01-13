Президент Украины усилил защиту прав детей без родительской опеки и сирот (87)

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- Президент поручил Кабмину и местным чиновникам гарантировать соблюдение прав детей-сирот : 06277.com.ua Доброполье 15:02
- Поліція Добропілля посилює заходи безпеки на вихідні дні : 06277.com.ua Доброполье 15:02
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