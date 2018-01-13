Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Украина сейчас не имеет послов в 17 государствах мира

Украина сейчас не имеет послов в 17 государствах мира (56)

NewsOboz 2018.01.13 18:39
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что по состоянию на январь 2018 года Украина не имеет послов в 17 иностранных государствах. Об этом 13 января сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, передает NewsOboz.org со ссылкой на РБК-Украина. в Частности указано, что с мая 2009 года Украина не имеет посла в Эфиопии. С августа 2013 года остается вакантной должность посла в Казахстане.
ПОСОЛ, ЭФИОПИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, АЛЖИР, УКРАИНА, ИРЛАНДИЯ, Порошенко, Ельченко, Климкин, Казахстан, Алжир, Украина, Швейцария, Латвия, Греция, Эстония, Кыргызстан, HR, Армения

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018