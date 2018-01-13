Украина сейчас не имеет послов в 17 государствах мира (56)

NewsOboz 2018.01.13 18:39

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что по состоянию на январь 2018 года Украина не имеет послов в 17 иностранных государствах. Об этом 13 января сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, передает NewsOboz.org со ссылкой на РБК-Украина. в Частности указано, что с мая 2009 года Украина не имеет посла в Эфиопии. С августа 2013 года остается вакантной должность посла в Казахстане.

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