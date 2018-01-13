В Одесской области выстрелом из гранатомета разрушена стену кафе (125)

Prioritet.org 2018.01.13 17:31

Сегодня в 2:05 в Белгород-Днестровский отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный из огнестрельного оружия совершил выстрел в здание кафе, в результате чего была разрушена стена здания. Об этом сообщает Depo.Одесса со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ НП в Одесской области. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Белгород- Днестровского отдела полиции, руководство ГУНП, работники кинологической и

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