В Минздраве назвали употребление алкоголя и наркотиков самой распространенной причиной психических расстройств у украинцев (38)

Гордон 2018.01.13 20:35

В 2016 году в Украине зарегистрировали 694 928 людей с расстройствами психики из-за употребления алкоголя и наркотических веществ, проинформировали в Министерстве здравоохранения. По данным Минздрава, второе место занимают расстройства, связанные с травмами мозга или церебральной дисфункцией Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook Употребление алкоголя и наркотиков является самой распространенной причиной

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