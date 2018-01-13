В Киеве возле больницы умер человек, которого отказались лечить - соцсети (41)

Главред 2018.01.13 22:05

По словам очевидцев, скончавшийся, который, вероятно, был бездомным, был избит и пришел за медицинской помощью. В Киеве возле больницы умер человек news24ua.com В Киеве под стенами больницы скорой медицинской помощи на улице Братиславской в обнаружили труп мужчины. По словам очевидцев, скончавшийся, который, вероятно, был бездомным, был избит и пришел за медицинской помощью, однако из-за отсутствия денег ему в

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