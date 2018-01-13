"Фашисты не покорят нашу страну": В Австрии тысячи людей вышли на протест новому правительству (45)

Elise Journal 2018.01.13 21:32

17 минут назад Все за сегодня В субботу в Вене несколько тысяч человек вышли на протест против нового правоконсервативного правительства. Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство новостей dpa. Организаторы манифестации обвиняют кабинета Себастьяна Курца в расистских, экстремистских и неофашистских уклонах. "Новые фашисты не покорят нашу страну", - заявил один из активистов "Платформы за человечную политику предоставления убежища" Михаэль Ґеннер на

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