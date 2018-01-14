Филиппины содрогнулись от мощных подземных толчков (86)

Ведомости-Украина 2018.01.14 23:16

Геологическая служба США сообщает, что на Филиппинах на одном из островов произошло землетрясение. Об этом сообщают РИА Новости. Эпицентр подземных толчков находился в 9 километрах к северо-востоку от населенного пункта Палуан, а очаг залегал на глубине 35 километров. Магнитуда подземных толчков составила 5,1 балла. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Напомним, ранее сообщалось о том, что в Перу зафиксировали разрушительные подземные толчки.