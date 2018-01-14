В результате пожара на Харьковщине погибли двое детей и их мать (72)

Знамя индустрии 2018.01.14 15:13

14 января 2018, 14:38 | Происшествия Поделиться: В результате пожара, который произошел в частном жилом доме в пос.Новая Водолага Харьковской области, погибли двое пятилетних детей и их мать. Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, информация о пожаре поступила на номер 101 в субботу, в 20:13. "Огнем были охвачены коридор, одна из комнат дома и кухня.