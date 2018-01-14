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Почему Путин решил отдать военную технику из оккупированного Крыма: мнение эксперта

Почему Путин решил отдать военную технику из оккупированного Крыма: мнение эксперта (41)

Банкомёт 2018.01.14 09:12
Заявление Путина о готовности передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма адресовано, в первую очередь, Западу. Это зондирование почвы на санкции, и президент РФ показал реальное положение вещей в ситуации помощи нам странами Запада по предоставлению летального оружия. Такое мнение сайту "24" высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. По словам специалиста, заявление Путина не случайно появилось после того,
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2018.01.14 (41)

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