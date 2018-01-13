Пророссийский кандидат Земан лидирует на выборах президента Чехии (19)

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- Опубликованы окончательные результаты первого тура выборов президента Чехии : Вести.ua 11:16
- Выборы президента Чехии: друг Путина может проиграть во втором туре : Народный Корреспондент 11:14
- На чешских президентских выборах лидирует пророссийский кандидат : UA.news 11:14
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- Президента Чехии призвали не ориентироваться на РФ : Bigmir)net Новости 06:09
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- Выборы президента Чехии: будет второй тур : ICTV Факти 00:07
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