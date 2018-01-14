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Самолет с пассажирами скатился с обрыва в Турции. Появились фото

Самолет с пассажирами скатился с обрыва в Турции. Появились фото (51)

РИА Новости Украина 2018.01.14 14:37
13:4814.01.2018 (обновлено: 14:37 14.01.2018)521 Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта Самолет, на борту которого находились более 160 человек, выехал со взлетно- посадочной полосы аэропорта турецкого города Трабзон и скатился с обрыва минувшей ночью, воздушная гавань уже возобновила работу, сообщает в воскресенье агентство Anadolu. На опубликованных в СМИ фотографиях видно, что самолет остановился на
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