Самолет с пассажирами скатился с обрыва в Турции. Появились фото (51)

РИА Новости Украина 2018.01.14 14:37

13:4814.01.2018 (обновлено: 14:37 14.01.2018)521 Самолет скатился с обрыва возле турецкого аэропорта Самолет, на борту которого находились более 160 человек, выехал со взлетно- посадочной полосы аэропорта турецкого города Трабзон и скатился с обрыва минувшей ночью, воздушная гавань уже возобновила работу, сообщает в воскресенье агентство Anadolu. На опубликованных в СМИ фотографиях видно, что самолет остановился на