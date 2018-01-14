Власти США мощно ударили по "ВКонтакте": российская соцсеть заняла "почетное" место в списке запрещенных пиратских ресурсов мира (13)

УкропNews.com 2018.01.14 10:16

Российская социальная сеть "Вконтакте" оказалась внесены в список крупнейших пиратских ресурсов мира властями Соединенных Штатов. Соответствующий документ обнародован ведомством, передает "ДС" со ссылкой на "Интерфакс". Министерство торговли США внесло российскую социальную сеть "Вконтакте" и ряд трекеров в список крупнейших пиратских ресурсов мира, передает "УКРОПНЬЮС". "Большинство успешных соцстей делают это так, чтобы не содействовать