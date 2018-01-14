Эсминец ВМС США "Карни" покинул Чёрное море (8)

Тренд.az 2018.01.14 08:44

Американский эсминец "Карни" (DDG-64) покинул Чёрное море спустя 8 дней патрулирования, сообщили в службе мониторинга пролива Босфор, передает RT. "Ракетный эсминец "Карни" (DDG64) покинул Чёрное море после 8 дней патрулирования и посещения порта в Одессе", - говорится в сообщении. "Карни" вошёл в Чёрное море 5 января, после чего зашёл в порт Одессы с целью "проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления