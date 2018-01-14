Эсминец ВМС США "Карни" покинул Чёрное море (8)

2018.01.14 (8)2018.01.13 (61) →
- Газопровод в Авдеевку в обход неподконтрольных районов достроен, - Жебривский : Информационное Сопротивление 12:13
- Новый газопровод в Авдеевку готов к испытаниям : Hronika.info 09:43
- Достроили газопровод в Авдеевку в обход ОРДЛО : the Экономист 09:30
- Жебривский: Газопровод в Авдеевку готов к началу испытаний : Persona.top 09:25
- Стало известно, что новый газопровод в Авдеевку готов к испытаниям : Телеграф.com.ua 09:13
- Эсминец ВМС США "Карни" покинул Чёрное море : Тренд.az 08:44
- Газопровод для Авдеевки, построенный в обход ДНР, готов к испытаниям : ForPost 08:43
- В Авдеевке восстановили работу газопровода : УРА-Информ 01:00
- В Авдеевке восстановили работу газопровода : LikeNews 23:58
- Сивуха отметил работу Шевченко в сборной : ukrainefootball.net 23:58