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Фокус: Украина

В Одесской области выстрелом из гранатомета разрушена стену кафе (11)

Prioritet.org 2018.01.13 17:31
Сегодня в 2:05 в Белгород-Днестровский отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный из огнестрельного оружия совершил выстрел в здание кафе, в результате чего была разрушена стена здания. Об этом сообщает Depo.Одесса со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ НП в Одесской области. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Белгород- Днестровского отдела полиции, руководство ГУНП, работники кинологической и
БЕЛГОРОД, ТУБУС, ГРАНАТОМЕТ, КАФЕ, СНАРЯД, ГРАНАТ, Одесса, Белгород, Украина
2018.01.14 (11)

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