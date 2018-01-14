Государство поможет снимать более 120 украинских фильмов в год, - Порошенко (11)

Факты и комментарии 2018.01.14 05:34

Президент Петр Порошенко считает, что благодаря поддержке государства в Украине будут снимать более 120 фильмов в год. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя коммерческий успех фильма "Сторожевая застава". "Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов ", - отметил Порошенко. Также президент выразил уверенность в том, что "украинский кинематограф