Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Государство поможет снимать более 120 украинских фильмов в год, - Порошенко

Государство поможет снимать более 120 украинских фильмов в год, - Порошенко (11)

Факты и комментарии 2018.01.14 05:34
Президент Петр Порошенко считает, что благодаря поддержке государства в Украине будут снимать более 120 фильмов в год. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя коммерческий успех фильма "Сторожевая застава". "Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов ", - отметил Порошенко. Также президент выразил уверенность в том, что "украинский кинематограф
КИНЕМАТОГРАФ, ПОРОШЕНКО, ФИЛЬМ, ЗАСТАВА, ОСНОВА, ПЕТР, Порошенко, Гройсман, Украина
2018.01.14 (11)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018