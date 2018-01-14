Государство поможет снимать более 120 украинских фильмов в год, - Порошенко (11)

2018.01.14 (11)2018.01.13 (29) →
- Порошенко: Украина будет снимать более 120 фильмов в год за госсредства : КНК Медиа 10:54
- Порошенко пообещал яркое будущее украинского кинематографа : Восточный фарватер 10:34
- Господдержка позволит снимать 120 украинских фильмов в год, - Порошенко : Капитал 10:20
- Благодаря господдержке в Украине будут снимать более 120 фильмов в год - Порошенко : Мариупольские новости 09:01
- Порошенко поддержал украинский кинематограф : The Kiev Times 08:53
- Порошенко предрекает яркое будущее украинскому кинематографу : Телеграф.com.ua 05:43
- Государство поможет снимать более 120 украинских фильмов в год, - Порошенко : Факты и комментарии 05:34
- Яркое будущее: в Украине снимут более сотни фильмов : Politeka 03:40
- Порошенко: Украина снимать более 120 фильмов в год за госсредства : IPress.ua 00:36
- При господдержке в Украине будут снимать более 120 фильмов в год - Порошенко : Arena.press 00:13
- Господдержка позволит снимать 120 украинских фильмов в год, - Порошенко : Четверта Влада 00:05