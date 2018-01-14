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Наркотики и алкоголь: в Минздраве назвали главные причины психических расстройств у украинцев

Наркотики и алкоголь: в Минздраве назвали главные причины психических расстройств у украинцев (13)

ReplyUA.net 2018.01.14 08:36
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о том, что самыми распространенными причинами психических расстройств у украинцев являются наркотические вещества и спиртные напитки, передает replyua.netсо ссылкой на Громадське. В МОЗ отметили, что только в 2016 году в Украине были зафиксированы более 694 тысяч граждан, имеющих расстройства психики, которые появились в результате длительного употребления алкоголя или наркотиков.
РАССТРОЙСТВО, АЛЬЦГЕЙМЕР, СИНДРОМ, ДИСФУНКЦИЯ, УКРАИНЕЦ, ФОБИЯ, Украина
2018.01.14 (13)

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