Наркотики и алкоголь: в Минздраве назвали главные причины психических расстройств у украинцев (13)

ReplyUA.net 2018.01.14 08:36

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о том, что самыми распространенными причинами психических расстройств у украинцев являются наркотические вещества и спиртные напитки, передает replyua.netсо ссылкой на Громадське. В МОЗ отметили, что только в 2016 году в Украине были зафиксированы более 694 тысяч граждан, имеющих расстройства психики, которые появились в результате длительного употребления алкоголя или наркотиков.