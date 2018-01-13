В Киеве возле больницы умер человек, которого отказались лечить - соцсети (27)

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- Скандал со смертью бездомного в Киеве: в больнице опровергли обвинения : УСБН Черкаси 10:21
- Скандал со смертью бездомного в Киеве: в больнице опровергли обвинения : УСБН Житомир 10:16
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- Избитый бомж умер под больницей в Киеве без лечения : the Экономист 09:30
- "Эта" категория людей": В киевской больнице дали первый комментарий о трупе человека под их стенами. Держите себя в руках! : УСБН Івано-Франківськ 09:16
- "Эта" категория людей": В киевской больнице дали первый комментарий о трупе человека под их стенами. Держите себя в руках! : УСБН Суми 08:49
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- Медицинская реформа в действии или обычное безразличие: в Киеве под стенами больницы умер бездомный : УкропNews.com 03:45
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- Медицинская реформа в действии или обычное безразличие: в Киеве под стенами больницы умер бездомный : УНИАН 03:17
- В Киеве мужчина умер возле больницы из-за отказа предоставить ему помощь : Українські національні новини 02:17
- В Киеве мужчина умер возле больницы из-за отказа предоставить ему помощь : ПрессОрг24 02:16
- В Киеве отказались лечить бездомного, он умер возле больницы - соцсети : РИА Новости Украина 01:37
- Скандал со смертью бездомного в Киеве: в больнице опровергли обвинения : Обозреватель 01:10
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- Мужчина умер под больницей после отказа в лечении : Gazeta.ua 01:05
- В Киеве под стенами больницы умер бомж, которого отказались лечить : Николаевские Известия 00:49
- В Киеве бездомный умер под стенами больницы после отказа в лечении - соцсети : ТСН.ua 00:44
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- Труп сдвинули к стенке: больница Киева попала в скандал из-за смерти бездомного : Вести-UA 00:04