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Фокус: Украина

В Киеве возле больницы умер человек, которого отказались лечить - соцсети (27)

Главред 2018.01.13 22:05
По словам очевидцев, скончавшийся, который, вероятно, был бездомным, был избит и пришел за медицинской помощью. В Киеве возле больницы умер человек news24ua.com В Киеве под стенами больницы скорой медицинской помощи на улице Братиславской в обнаружили труп мужчины. По словам очевидцев, скончавшийся, который, вероятно, был бездомным, был избит и пришел за медицинской помощью, однако из-за отсутствия денег ему в
СКОРАЯ, БОЛЬНИЦА, ДЕНЬГИ, КИЕВ, МУЖЧИНА, ТРУП, Киев
2018.01.14 (27)

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