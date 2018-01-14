В Австрии прошел многотысячный протест против ультраправых в правительстве (12)

УП Європейська правда 2018.01.14 10:33

Комментарии В Вене тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с участием ультраправой Партии свободы в коалиции. Об этом сообщает BBC. Полиция утверждает, что в протесты приняли участие не менее 20 000 человек, организаторы называют вдвое большее количество участников. В акции приняли участие студенты, представители левых организаций, семьи с детьми, а также организация под названием "Бабушки против нацистов".