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Фокус: Украина

В ВСУ служат 140 тыс. резервистов, большинство - с боевым опытом (48)

Информационное Сопротивление 2018.01.14 16:12
В Вооруженных Силах Украины проходят службу в оперативном резерве около 140 000 резервистов, сообщили в пресс-службе СНБО. Большинство - бывшие мобилизованные с боевым опытом, которые после завершения срока службы причислены к оперативному резерву, что является обязательным для особого периода. В настоящее время ведется работа по переходу от обязательной службы в резерве к добровольной, с подписанием контракта на службу в военном
РЕЗЕРВИСТ, СОВЕТ, РЕЗЕРВ, ГЕНШТАБ, МОБИЛИЗОВАННЫЙ, ШТАБ, Щербин, Украина
2018.01.14 (48)

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