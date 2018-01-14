В ВСУ служат 140 тыс. резервистов, большинство - с боевым опытом (48)

2018.01.14 (48)2018.01.13 (2) →
- В Генштабе ВСУ заработал Совет резервистов : Вечерние Вести 22:09
- В Генеральном штабе ВСУ появился Совет резервистов : Еспресо TV 19:04
- В Генеральном штабе ВСУ заработал Совет резервистов : Экономические известия 19:03
- Следком РФ с начала российской агрессии в Донбассе сфабриковал против украинских военных 209 дел : УкропNews.com 18:46
- В Генеральном штабе ВСУ заработал Совет резервистов : УкропNews.com 18:46
- В Генштабе Вооруженных сил создан Совет резервистов : Днепр Вечерний 18:29
- В Украине создали новый орган : Dnepr.Info 18:26
- В Генеральном штабе ВСУ заработал Совет резервистов : Зеркало недели. Украина 18:17
- В Генштабе ВСУ заработал Совет резервистов : 0629.com.ua 18:02
- В Генштабе ВСУ заработал Совет резервистов : Инфолайн 17:46
- При генштабе ВСУ создали Совет резервистов : Восточный фарватер 17:34
- В Генштабе ВСУ заработал Совет резервистов : Українські національні новини 17:33
- В Генштабе ВСУ заработал Совет резервистов : ПрессОрг24 17:31
- В Генштабе ВСУ начал работу Совет резервистов : ВестиUA 17:04
- В УКРАИНЕ ЗАРАБОТАЛ СОВЕТ РЕЗЕРВИСТОВ : Грім-Інфо 16:42
- При Генштабу ВСУ создан Совет резервистов : Донецкие Новости 16:27
- В ВСУ служат 140 тыс. резервистов, большинство - с боевым опытом : Информационное Сопротивление 16:12
- В Генштабе ВСУ начал работу Совет резервистов : Украинский выбор 16:09
- В Генштабе ВСУ заработал Совет резервистов : Kherson.life 15:54
- В Генштабе создали Совет для перехода резервистов от обязательной службы к контрактной : УкропNews.com 15:45
- В Вооруженных Силах Украины проходят службу в оперативном резерве около 140 тысяч резервистов : Informator.media 15:36
- На заседании ООП обсудят обострение палестино-израильского конфликта : EADaily 15:29
- В Генштабе ВСУ появился Совет резервистов : ДонПресс 15:28
- В Генштабе ВСУ заработал Совет резервистов : Газета День 15:27
- В Генштабе создали Совет для перехода резервистов от обязательной службы к контрактной : УНИАН 15:17
- В Генштабе Вооруженных сил заработал Совет резервистов : Vector News 15:17
- В украинской армии появился Совет резервистов : NewsOboz 15:09
- В ВСУ заработал Совет резервистов : Мариупольские новости 15:01
- В Генштабе ВСУ создали Совет резервистов : ТВі 14:57
- В Генштабе ВСУ начал работу Совет резервистов : Телеграф.com.ua 14:43
- В Генштабе ВСУ заработал Совет резервистов : Контракты.ua 14:37
- В Украине заработал Совет резервистов : #Буквы 14:19
- В Генштабе ВСУ заработал Совет резервистов : Вибори в Україні та світі 13:48
- Совет резервистов в Украине: чем будет заниматься новый орган : Слово і Діло 13:44
- В Украине заработал Совет резервистов : Hyser 13:44
- В Генштабе ВСУ заработал Совет резервистов : Bigmir)net Новости 13:39
- Путин: Мавзолей Ленина - это хранилище мощей христианских святых : Главное 13:35
- В украинской армии появился Совет резервистов : Gazeta.ua 13:35
- В Генеральном штабе ВСУ заработал Совет резервистов : Novosti.UA 13:22
- Израиль закрыл последний КПП на границе с Газой : Novosti.UA 13:22
- В Генштабе ВСУ заработал Совет резервистов : Корреспондент.net 13:16
- В Генштабе ВСУ заработал Совет резервистов : Вести.ua 13:16
- В Генеральном штабе ВСУ заработал Совет резервистов : Media House 13:07
- В Генштабе ВСУ заработала Совет резервистов: что это такое : Data.ua 13:02
- Российские производители санок за пять лет увеличили долю на внутреннем рынке с 20% до 90% : Спутник 13:02
- В Генштабе ВСУ начал работу Совет резервистов : 112.ua 13:02
- В Генштабе ВСУ заработала Совет резервистов: что это такое : Телеканал новин "24" 13:00
- В Генеральном штабе ВСУ заработал Совет резервистов : Arena.press 12:11
- Погода в Україні на понеділок, 15 січня : Meteoprog 12:03
- При Генштабе ВСУ заработала Рада резервистов : DsNews 12:03
- У николаевского предпринимателя изъяли партию незаконных вин на более полумиллиона гривен : Times.com.ua 11:53
- В Генеральном штабе ВСУ заработал Совет резервистов : Время новостей 11:53
- В Генеральном штабе ВСУ заработал Совет резервистов : Капитал 11:20
- На виборах президента Чехії лідирує друг Путіна : Волинь 11:20
- В Генеральном штабе ВСУ заработал Совет резервистов : РБК-Україна 11:11
- В Генеральном штабе ВСУ начал работать Совет резервистов : Укринформ 07:02