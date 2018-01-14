В ВСУ служат 140 тыс. резервистов, большинство - с боевым опытом (48)

Информационное Сопротивление 2018.01.14 16:12

В Вооруженных Силах Украины проходят службу в оперативном резерве около 140 000 резервистов, сообщили в пресс-службе СНБО. Большинство - бывшие мобилизованные с боевым опытом, которые после завершения срока службы причислены к оперативному резерву, что является обязательным для особого периода. В настоящее время ведется работа по переходу от обязательной службы в резерве к добровольной, с подписанием контракта на службу в военном