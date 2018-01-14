В Киеве подорожают маршрутки (68)

2018.01.14 (68)2018.01.13 (2) →
- В Киеве перевозчики снова подняли стоимость проезда в маршрутках : IPress.ua 23:07
- В маршрутках столицы подорожал проезд : SiteUA 22:54
- В маршрутках Киева подорожал проезд : Шиповник.ua 22:43
- В Киеве подняли стоимость проезда в маршрутках : Без Табу 22:17
- В Киеве снова подорожают маршрутки : Гуру.ua 21:42
- В Киеве на 1-2 грн дорожает проезд в маршрутках : Экономика от Пророка 21:30
- В Киеве подорожает проезд в маршрутках : Подробности.ua 21:10
- В Киеве подорожает проезд в маршрутках : ABCnews.com.ua 21:03
- В Киеве дорожает проезд в маршрутках : Телеканал новин "24" 20:30
- До 21 января в Киеве подорожает проезд в нескольких маршрутках : ГолосUA 20:05
- В Киеве - новая волна подорожания проезда в маршрутках : Главное 20:05
- В Киеве перевозчики подняли стоимость проезда в маршрутках : Iнше ТВ 19:47
- Киевские маршрутки подорожают на 1-2 гривны : УСБН Черкаси 19:21
- Киевские маршрутки подорожают на 1-2 гривны : УСБН Івано-Франківськ 19:16
- Киевские маршрутки подорожают на 1-2 гривны : УСБН Вінниця 19:16
- В маршрутках Киева подорожал проезд : Народный Корреспондент 19:14
- Киевские маршрутки подорожают на 1-2 гривны : УСБН Запоріжжя 19:14
- Грузинские СМИ рассказали о письме Порошенко в ФСБ : Московский комсомолец 19:11
- В киевских маршрутках подорожал проезд : Arena.press 19:11
- Проезд в маршрутках Киева дорожает : "Наша газета" (Луганск) 19:08
- В Киеве подорожает проезд в маршрутках : Вести-UA 19:03
- В столичных маршрутках подорожал проезд : УРА-Информ 19:00
- В Киеве опять подорожал проезд в маршрутках : УкрОП.org 18:59
- Проезд в маршрутках снова ударит по кошельку киевлян : Znaj.ua 18:47
- В Киеве дорожают маршрутки : Hubs 18:43
- В киевских маршрутках подорожал проезд : Фокус 18:34
- В Киеве дорожают маршрутки : Багнет 18:31
- Проезд в маршрутках Киева снова дорожает : Кросс-медиа 18:23
- В Киеве снова подорожал проезд в маршрутках : InfoResist.org 18:15
- Киевские маршрутки подорожают на 1-2 гривны : Антикор.com.ua 18:11
- Marketing Logic запустила новый корпоративный сайт : PublisherNews.Ru 18:11
- В Киеве перевозчики снова подняли стоимость проезда в маршрутках : "Наша газета" (Луганск) 18:09
- Проезд в маршрутках Киева дорожает : MIGnews.com.ua 18:08
- Любители хорового искусства встретятся в Барнауле : Алтайская правда 18:07
- В Киеве перевозчики снова подняли стоимость проезда в маршрутках : Контракты.ua 18:07
- В маршрутках Киева подорожал проезд на 1-2 гривны : Экономические известия 18:03
- В Киеве подорожали маршрутки : Український Бізнес Ресурс 17:45
- В Киеве снова подорожал проезд в маршрутках : Главновости 17:40
- В Киеве дорожает проезд в маршрутках: очередное повышение цен уже завтра : Vgorode.ua 17:33
- В Киеве перевозчики снова подняли стоимость проезда в маршрутках : Vector News 17:16
- Вслед за Одессой: В Киеве ожидается подорожание проезда : Ведомости-Украина 17:16
- В маршрутках Киева подорожал проезд : Bigmir)net Новости 17:09
- В Киеве перевозчики снова подняли стоимость проезда в маршрутках : Bigmir)net Новости 17:09
- В Киеве перевозчики снова подняли стоимость проезда в маршрутках : ЛІГАБізнесІнформ 17:07
- В Киеве снова подорожают маршрутки : Главред 17:05
- В маршрутках Киева подорожал проезд : Корреспондент.net 17:01
- В Киеве на некоторых маршрутках повысили стоимость проезда : Hronika.info 16:43
- В Киеве дорожает проезд в частных маршрутных микроавтобусах : QHA Крымские Новости 16:32
- В Киеве в очередной раз дорожает проезд в маршрутках : Украина криминальная 16:32
- В столичном транспорте подорожает проезд : 2000.ua 16:30
- В Киеве подорожал проезд в маршрутках : Вести.ua 16:16
- В Киеве снова подорожают маршрутки : Вечерние Вести 16:09
- В Киеве подорожал проезд в некоторых маршрутках : КНК Медиа 15:54