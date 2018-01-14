Губернатор Гавайев взял на себя ответственность за ложную ракетную тревогу (36)

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- Жителям Гавайев по ошибке сообщили о ракетном ударе : BBC Українська служба 11:01
- На Гавайях по ошибке объявили "ракетную тревогу" : Главное 10:35
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- Жителям Гавайев разослали уведомления об угрозе ракетного удара, которые оказались ложными : DailyUA 10:24
- Гавайцев напугали ракетным ударом : The Kiev Times 09:53
- Главное за ночь: ядерная тревога и убийство известного волонтера АТО : УСБН Черкаси 09:21
- Главное за ночь: ядерная тревога и убийство известного волонтера АТО : УСБН Одесса 09:19
- В школах нацменьшинств учителя украинского языка получат наибольшую прибавку к зарплате : NovostiUA.net 09:16
- Главное за ночь: ядерная тревога и убийство известного волонтера АТО : УСБН Вінниця 09:16
- Главное за ночь: ядерная тревога и убийство известного волонтера АТО : УСБН Запоріжжя 09:13
- Все в укрытие! Население предупредили о ракетной угрозе : Вести-UA 09:04
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- США ошибочно объявили об угрозе ракетного удара : Экономические известия 09:03
- Это не учения: по США нанесли ракетный удар : УСБН Суми 08:49
- Это не учения: в США объявили ядерную тревогу : Politeka 07:40
- Это не учения: по США нанесли ракетный удар : УСБН Черкаси 07:21
- Это не учения: по США нанесли ракетный удар : УСБН Одесса 07:19
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- Это не учения: по США нанесли ракетный удар : УСБН Вінниця 07:16
- Это не учения: по США нанесли ракетный удар : УСБН Івано-Франківськ 07:15
- Это не учения: по США нанесли ракетный удар : УСБН Запоріжжя 07:13
- Все население Гавайских островов 38 минут жило в ожидании ракетного удара : Iнше ТВ 06:47
- Это не учения: по США нанесли ракетный удар : Новини онлайн 24 06:39
- Это не учения: по США нанесли ракетный удар : Politeka 05:40
- На Гавайях ошибочно объявили об угрозе ракетного удара : УкропNews.com 03:45
- "Проти інтересів РФ": в АП розповіли про фейкові "листи" Порошенка до ФСБ Росії : УкропNews.com 03:45
- Жители Гавайев получили уведомление о ракетном ударе с пометкой, что это не учебная тревога : ТСН.ua 03:44
- На Гавайях ошибочно объявили об угрозе ракетного удара : Зеркало недели. Украина 03:17
- На Гавайях ошибочно объявили ракетную тревогу : УкропNews.com 02:15
- Трампу доложили о ложной ракетной тревоге на Гавайях : Arena.press 02:12
- На Гавайях объявили ракетную тревогу по ошибке : Телеграф.com.ua 01:43
- На Гавайях ошибочно объявили ракетную тревогу : УкропNews.com 01:15
- Жителей Гавайев предупредили о ракетной угрозе : Подробности.ua 01:10
- Трампу доложили о ложной ракетной тревоге на Гавайях : 112.ua 01:02
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- На Гавайях ошибочно объявили ракетную тревогу : УНИАН 00:32
- Ложная ракетная тревога вызвала панику на Гавайях : #Буквы 00:19
- Жителей Гавайев напугали угрозой ракетного удара : Arena.press 00:14
- Губернатор Гавайев о рассылке ложных сигналов тревоги: Сотрудник нажал не ту кнопку : Гордон 00:06