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Губернатор Гавайев взял на себя ответственность за ложную ракетную тревогу

Губернатор Гавайев взял на себя ответственность за ложную ракетную тревогу (36)

DsNews 2018.01.14 10:33
Губернатор Гавайев Дэвид Айдж заявил, что рассылка ложного оповещения о ракетной тревоге жителям штата произошла из-за того, что "сотрудник нажал неправильную кнопку" По его словам, ошибка произошла из-за человеческого фактора во время стандартной процедуры пересменки в агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, пишет The Hill, передает "ДС". В свою очередь, глава агентства Верн Мияги взял ответственность за ложную
ГАВАЙИ, УКРЫТИЕ, УДАР, ОШИБКА, УГРОЗА, ТРЕВОГА, США
2018.01.14 (36)

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