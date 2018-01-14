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В Турции уже после приземления самолет едва не упал в море

В Турции уже после приземления самолет едва не упал в море (135)

Фраза.ua 2018.01.14 17:34
"Фраза" В турецкой провинции Трабзон самолет со 168 пассажирами на борту едва не упал в море. Как выяснили журналисты "Фразы", самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus прибыл из Анкары. После приземления он по неизвестным причинам выкатился за пределы посадочной полосы и застрял в глине всего лишь в нескольких метрах от моря, сообщает "Dailysabah". Среди пассажиров на борту произошла паника.
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