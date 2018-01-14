В Ливии освободили украинского врача, похищенного боевиками, - МИД (64)

2018.01.14 (64)2018.01.13 (2) →
- Похищен несколько дней назад: в МИД сообщили о судьбе пленного украинского врача : УСБН Одесса 12:19
- Премьер Венгрии раскритиковал ЕС за политику в отношении России : Взгляд.ру 12:09
- Дипломаты благодаря переговорам с боевиками освободили украинского доктора в Ливии : Весь Харьков 12:09
- В Ливии освободили похищенного боевиками украинского врача : ForUm 12:04
- Похищен несколько дней назад: в МИД сообщили о судьбе пленного украинского врача : УСБН Суми 11:49
- Украинский врач, похищенный в Ливии, освобожден из плена : Informator.media 11:36
- Похищен несколько дней назад: в МИД сообщили о судьбе пленного украинского врача : УСБН Черкаси 11:21
- В Ливии освободили ранее похищенного украинского врача : Капитал 11:20
- В Ливии из плена боевиков освобожден украинский врач : УСБН Вінниця 11:16
- В Ливии из плена боевиков освобожден украинский врач : УСБН Івано-Франківськ 11:16
- Похищенный в Ливии украинский врач был освобожден : Ведомости-Украина 11:16
- Из лап боевиков удалось вырвать еще одного украинца: МИД рассказал об успешном освобождении нашего врача из плена в Ливии : УкропNews.com 11:15
- В Ливии освободили похищенного украинского врача : UA1.com.ua 11:14
- В Ливии из плена боевиков освобожден украинский врач : УСБН Запоріжжя 11:14
- В Ливии из плена боевиков освобожден украинский врач : Антикор.com.ua 11:11
- Из лап боевиков удалось вырвать еще одного украинца: МИД рассказал об успешном освобождении нашего врача из плена в Ливии : Dialog.ua 11:02
- Освободили похищенного украинского врача в Ливии : SiteUA 10:54
- Украинец, похищенный боевиками в Ливии, освобожден, - МИД : КНК Медиа 10:54
- В Ливии освобожден похищенный украинский врач : РИА Мелитополь 10:37
- Конкурс новогодних костюмов для собак прошел в Оленегорске : ФедералПресс 10:37
- Трампу не удалось сорвать "ядерную сделку" с Ираном - Роухани : Народные новости 10:09
- В Ливии освободил похищенного украинского врача : NewsOne 10:09
- МИД Украины освободил украинского врача из плена в Ливии : "Наша газета" (Луганск) 10:08
- Похищенный в Ливии украинский врач освобожден : МИГ Запорожья 10:08
- Похищенный в Ливии украинский врач освобожден : Четверта Влада 10:05
- В Ливии из плена боевиков освобожден украинский врач : Главред 10:05
- МИД: Украинец, похищенный боевиками в Ливии, освобожден : Николаевские Известия 09:49
- В Ливии освободили похищенного украинского врача - МИД : Страна.ua 09:46
- МИД: похищенного боевиками в Ливии украинского врача освободили : УкропNews.com 09:45
- Війна на Донбасі: як пройшла доба в АТО : Слово і Діло 09:45
- МИД Украины освободил украинского врача из плена в Ливии : MIGnews.com.ua 09:38
- Поиски пропавшего неделю назад мужчины продолжают в Новосибирске : Федеральное агентство новостей 09:37
- В Ливии освобожден похищенный украинский врач : Контракты.ua 09:37
- В Ливии освободили украинского врача, похищенного боевиками несколько дней назад : Гордон 09:35
- "Манчестер Сити" намерен приобрести Сери зимой или после окончания сезона : Чемпионат.com 09:32
- МИД: похищенного боевиками в Ливии украинского врача освободили : УНИАН 09:32
- Захваченного украинского врача освободили в Ливии : the Экономист 09:30
- Уряд ФРН занепокоєний поширенням африканської чуми свиней : Deutsche Welle 09:29
- МИД сообщил об освобождении украинца, похищенного боевиками в Ливии : ДонПресс 09:28
- Похищенного в Ливии украинца освободили, - МИД : Газета День 09:27
- В Ливии освободили украинского врача, похищенного боевиками, - МИД : #Буквы 09:19
- В Ливии из плена освободили украинского врача : Без Табу 09:17
- Дипломаты благодаря переговорам с боевиками освободили украинского доктора в Ливии : Информационное Сопротивление 09:13
- В Ливии из плена освободили врача с Украины : АСН.in.ua 09:12
- Похищенный в Ливии украинский врач освобожден : Интерфакс-Україна 09:06
- Украинского врача вызволили из плена в Ливии : Комсомольская Правда в Украине 09:01
- В Ливии освободили ранее похищенного украинского врача : Iнше ТВ 08:47
- В Ливии освобожден похищенный украинский врач : Вибори в Україні та світі 08:46
- Из плена боевиков в Ливии освободили украинского врача - МИД : Ракурс 08:33
- МИД: Украинец, похищенный боевиками в Ливии, освобожден, - МИД : Arena.press 08:12
- В Ливии освобожден похищенный украинский врач : Bigmir)net Новости 08:09
- Фанаты "Гарри Поттера" сняли собственный фильм о Волан-де-Морте : Телеканал Звезда 08:09
- МИД: Украинец, похищенный боевиками в Ливии, освобожден, - МИД : 112.ua 08:02
- В Ливии освобожден похищенный украинский врач : Корреспондент.net 07:46
- Украинец, похищенный боевиками в Ливии, освобожден, - МИД : Еспресо TV 07:34
- ООН готова направить в Колумбию помощь для поддержки венесуэльцев, - Гутерриш : Passage.com.ua 07:30
- В Ливии освободили ранее похищенного украинского врача : Passage.com.ua 07:30
- Освобожден украинец, похищенный боевиками в Ливии : Телеграф.com.ua 06:43
- Похищенного несколько дней назад в Ливии украинского врача освободили из плена боевиков : Банкомёт 06:12