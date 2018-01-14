В Ливии освободили украинского врача, похищенного боевиками, - МИД (64)

#Буквы 2018.01.14 09:19

Гражданина Украины, который работал врачом в Ливии и был похищен несколько дней назад, освобожден. Об этом сообщает МИД Украины. 13 января в Ливии был освобожден украинский врач, который работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из вооруженных группировок. "Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен", - говорится в сообщении.