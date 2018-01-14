СМИ опубликовали заявление Порошенко к ФСБ, в котором он обещал не заниматься антироссийской деятельностью (47)

УкропNews.com 2018.01.14 01:45

, " ". Грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал копии обращения президента Петра Порошенко к ФСБ, датированные февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов России.Об этом сообщил профессор Государственного университета Илии в Грузии Олег Панфилов в своем блоге. "Грузинский телеканал "Рустави-2" сделал Петру Порошенко новогодний подарок - опубликовал факсимиле его заявления и обязательства в ФСБ РФ,