В Польше женщины протестуют против ужесточения закона об абортах (42)

Подробности.ua 2018.01.14 10:10

по материалам: Deutsche Welle автор: Надежда Овдун В Польше женщины протестуют против ужесточения закона об абортах Источник: EPA / UPG В столице Польши Варшаве около 2000 человек (в основном, женщин) вышли на протесты против ужесточения закона об аборте, передает DW. Протестующие, пришедшие к зданию польского Сейма в Варшаве, держали в руках транспаранты "Позор!", "Помощь медицинская, не божья", "Женщины без абортов будут умирать".