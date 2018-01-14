В ночном клубе Испании обрушился потолок: много пострадавших (44)

Банкомёт 2018.01.14 12:12

В ночь на воскресенье, 14 января, в ночном клубе в столице Испании Мадриде обвалился потолок. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 26 человек. Об этом в Twitter сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида. "Работники скорой помощи занимаются 26 людьми, 11 из которых доставлены в различные больницы с ушибами и легкими травмами после обрушения 16 квадратных метров подвесного потолка в ночном клубе ...