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Фокус: Украина

Российско-террористические войска пошли в атаку на Донбассе: боевики ударили из зенитных установок ЗУ-23 по силам ВСУ вблизи Гнутово (35)

Dialog.ua 2018.01.14 11:02
Российско-оккупационные войска открыли огонь из зенитных установок и гранатометов по позициям Вооруженных сил Украины из временно неподконтрольного Украине населенного пункта Октябрь. Государственная пограничная служба Украины обнародовала информацию об очередном провокационном обстреле позиций сил АТО террористами "ДНР", передает "Диалог.UA". В субботу, 13 января, российско-террористические войска открыли огонь из
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