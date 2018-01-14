В Киеве 4 года тюрьмы получил очередной телефонный "террорист" (49)

UA1.com.ua 2018.01.14 13:14

Мужчина совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. В Печерском суде Киева 24-летнего мужчину осудили на 4 года лишения свободы за ложное сообщение о заминировании спорткомплекса. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Киеве. Известно, что в октябре 2017 человек в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию и сообщил о заминировании спортивного комплекса. После прибытия правоохранителей и минеров здание была осмотрено, но