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В Киеве 4 года тюрьмы получил очередной телефонный "террорист" (49)

UA1.com.ua 2018.01.14 13:14
Мужчина совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. В Печерском суде Киева 24-летнего мужчину осудили на 4 года лишения свободы за ложное сообщение о заминировании спорткомплекса. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Киеве. Известно, что в октябре 2017 человек в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию и сообщил о заминировании спортивного комплекса. После прибытия правоохранителей и минеров здание была осмотрено, но
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