В Киеве 4 года тюрьмы получил очередной телефонный "террорист" (49)

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- В Киеве псевдоминер спорткомплекса получил четыре года тюрьмы : Гуру.ua 22:42
- Суд вынес приговор псевдоминеру спортивного комплекса : Телеграф.com.ua 22:13
- В Киеве псевдоминер спорткомплекса получил четыре года тюрьмы : Сегодня.ua 22:12
- В Киеве псевдоминера приговорили к четырем годам лишения свободы : Интерфакс-Україна 21:06
- В Киеве "минера" приговорили к 4 годам лишения свободы : Iнше ТВ 20:47
- В Киеве псевдоминёр угодил за решётку на 4 года : Realist.online 19:35
- Столичного "минера" приговорили к четырем годам тюрьмы : Слово і Діло 18:44
- В Киеве псевдоминера приговорили к четырем годам : Шиповник.ua 18:43
- В Киеве суд приговорил лжеминера к четырем годам тюрьмы : #Буквы 18:19
- В Киеве лжеминера приговорили к четырем годам тюрьмы : Arena.press 18:12
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- За ложное минирование киевского спорткомплекса мужчину приговорили к 4 годам тюрьмы : Украинский выбор 18:09
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- В столице осудили псевдоминера к четырем годам тюрьмы : Инфолайн 17:45
- 24-летнего "минера" в Киеве приговорили к 4 годам лишения свободы : DailyUA 17:24
- В Киеве псевдоминера приговорили к четырем годам тюрьмы : Капитал 17:20
- В столице осудили псевдоминера к четырем годам тюрьмы : ПрессОрг24 17:16
- КНДР и Корея могут выставить совместную команду в бобслейных четверках на Играх-2018 : Спорт-экспресс 17:13
- В Киеве псевдоминера приговорили к четырем годам : Arena.press 17:13
- В столице осудили псевдоминера к четырем годам тюрьмы : Українські національні новини 17:03
- В Киеве псевдоминера приговорили к четырем годам тюрьмы : 112.ua 17:02
- Ложное минирование спорткомплекса в Киеве стоило мужчине 4 лет тюрьмы : Николаев в подробностях 16:33
- В Киеве на 4 года посадили лже-минера : Наш Киев 16:17
- Еще одного киевского псевдоминера отправили за решетку : Arena.press 16:12
- Суд в Киеве вынес решение по псевдоминеру спорткомплекса : Аргументы и Факты Украина 16:08
- Суд приговорил к 4 годам тюрьмы мужчину за ложное сообщение о минировании спорткомплекса в Киеве : Антикоррупционный портал job-sbu.org 15:50
- Очередного псевдоминера в Киеве суд приговорил к 4 годам тюрьмы : УСБН Суми 15:49
- Еще одного киевского псевдоминера отправили за решетку : Фокус 15:34
- Очередного псевдоминера в Киеве суд приговорил к 4 годам тюрьмы : УСБН Черкаси 15:21
- Очередного псевдоминера в Киеве суд приговорил к 4 годам тюрьмы : УСБН Одесса 15:19
- Очередного псевдоминера в Киеве суд приговорил к 4 годам тюрьмы : УСБН Запоріжжя 15:14
- В Киеве к 4 годам лишения свободы приговорили 24 летнего псевдоминера : Телеграф.com.ua 15:13
- В Китае открыли три украинских визовых центра : Новое Время 15:10
- Очередного псевдоминера в Киеве суд приговорил к 4 годам тюрьмы : Антикор.com.ua 15:10
- Телефонного террориста посадили на 4 года : Gazeta.ua 15:05
- Столичного псевдоминера приговорили к 4-м годам тюрьмы, - полиция : УкропNews.com 14:15
- Ложное минирование спорткомплекса в Киеве стоило мужчине 4 лет тюрьмы : Українські Новини 14:15
- Украинец получил четыре года тюрьмы за ложное сообщение о минировании : Комсомольская Правда в Украине 14:01
- "Минер" столичного спорткомплекса проведет 4 года за решеткой : Укринформ 13:47
- Фейковый минер получил реальный срок : Status Quo 13:43
- В столице псевдоминера приговорили к 4-м годам : Еспресо TV 13:34
- В Киеве фейковый минер получил четыре реальных года тюрьмы : Страна.ua 13:16
- В Киеве телефонного террориста приговорили к 4 годам тюрьмы : Begemot.media 13:16
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- 24-летнего "минера" в Киеве приговорили к 4 годам лишения свободы : LB.ua 13:07
- В Киеве мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании спорткомплекса : Гордон 13:05
- В Киеве 24-летнего псевдоминера приговорили к 4 годам лишения свободы : УкропNews.com 12:16
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- В Киеве 24-летнего псевдоминера приговорили к 4 годам лишения свободы : УНИАН 12:02
- Очередного псевдоминера в Киеве суд приговорил к 4 годам тюрьмы : КиевВласть.com.ua 11:52
- В Киеве парня за "минирование" спорткомплекса приговорили к четырем годам тюрьмы : ТСН.ua 11:44
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