Путин сравнил тело Ленина с "мощами святых", а коммунизм с христианством (78)

ДонПресс 2018.01.14 16:28

Президент России Владимир Путин в одном из интервью сравнил коммунизм с христианством, а помещение тела Владимира Ленина в Мавзолей с почитанием мощей святых. Так, российский лидер отметил: "Во-первых, вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы и одновременно создавали новую религию.