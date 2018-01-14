Завтра в Китае откроют 3 новых украинских визовых центра (43)

Українські національні новини 2018.01.14 17:33

КИЕВ. 14 января. УНН. С целью улучшения услуг для путешествующих из Китая в Украину в Китайской Народной Республике открыли три визовые центры Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в КНР и в Монголии (по совместительству), передает УНН. "С целью улучшения услуг для путешествующих из Китая в Украину Посольство Украины в Китайской Народной Республике открыло Визовые центры (ВЦ).