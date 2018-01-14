Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

У Румунських Карпатах зникла людина внаслідок сходження лавини

У Румунських Карпатах зникла людина внаслідок сходження лавини (44)

UA:Перший 2018.01.14 23:03
Неділя, 14 січ. 2018 22:32 П'ятеро альпіністів підіймалися в гори. Аж раптом їх застала снігова навала.
СЛУЖБА, УКРАИНА, ДАНИЛЮК, ЭЛЬ, МИНФИН, ФИНАНСЫ, Данилюк, FinCEN, Украина, США, Италия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018